London (AFP) Prinz Charles will einem Zeitungsbericht zufolge auch als König Stellung zu Themen beziehen, die ihm am Herzen liegen. Der 66-jährige britische Thronfolger werde in dieser Beziehung nicht versuchen, in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten, sondern seine "tiefempfundenen Stellungnahmen" fortsetzen, sagte eine ungenannte Quelle dem "Guardian" vom Donnerstag. Allerdings werde er vorab stets kontrollieren, dass der Inhalt ebenso wie der Ton nicht die Monarchie schädige.

