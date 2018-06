Santa Barbara (AFP) Angehörige und Freunde der bei einem mutmaßlichen Eifersuchtsdrama erschossenen Miss Honduras und ihrer Schwester haben am Donnerstag Abschied von den beiden jungen Frauen genommen. In der Stadt Santa Barbara versammelten sich Trauernde zu einer Morgenandacht vor dem Familienanwesen. Die verscharrten Leichen von Schönheitskönigin María José Alvarado und deren Schwester Sofía Trinidad waren am Mittwoch am Ufer des Flusses Aguagual entdeckt worden.

