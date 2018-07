Wien (AFP) Die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm in Wien verlaufen nach russischen Angaben "in angespannter Atmosphäre". "Wenn es keinen neuen Geist gibt, wird es sehr schwierig, zu einer Vereinbarung zu kommen", wurde der russische Chefunterhändler Sergej Rjabkow am Donnerstag von der Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert. Möglicherweise sei es nötig, "dass die Delegationen weitere Anweisungen aus ihren Hauptstädten erhalten".

