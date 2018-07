Mexiko-Stadt (dpa) - Nach dem mutmaßlichen Mord an Dutzenden Studenten in Mexiko sind Tausende Demonstranten aus Solidarität mit den Opfern auf die Straße gegangen. In Mexiko-Stadt blockierten rund 200 Vermummte eine Straße in der Nähe des Flughafens. Im Bundesstaat Guerrero protestierten Lehrer auf einer Autobahn. Ende September sollen 43 Lehramtsstudenten verschleppt und einer kriminellen Organisation übergeben worden sein. Bandenmitglieder haben inzwischen den Mord an den jungen Leuten eingeräumt.

