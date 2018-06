Washington (dpa) - Billy Joel (65) ist am Mittwochabend mit dem Gershwin-Preis für populäre Musik geehrt worden. Vergeben wurde die Auszeichnung von der Bibliothek des US-Kongresses in Washington.

An einem Konzert zu seinen Ehren nahmen nach US-Medienberichten Tony Bennett, LeAnn Rimes, John Mellencamp und andere Künstler teil. "Ich bin geplättet, in diese Gruppe aufgenommen zu werden", sagte der 65-Jährige in einem Video, das während des Konzerts gezeigt wurde. Zu den bisherigen Preisträgern des Gershwin-Preises gehören Paul McCartney, Stevie Wonder und Paul Simon.

Erst am Montag war Joel für sein Lebenswerk von der US-Musikverwertungsgesellschaft ASCAP ausgezeichnet worden. Aus Anlass ihres 100. Geburtstages vergab die Gesellschaft die "Centennial Awards" an Ikonen der US-Musik, deren Wirken in ihrer Musik-Gattung unvergleichlich sei.