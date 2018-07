Abu Dhabi (dpa) - Sebastian Vettel hat nach der Bekanntgabe seines Wechsels zu Ferrari noch einmal die Bedeutung des italienischen Formel-1-Teams hervorgehoben. "Ich muss nicht betonen, wie magisch Ferrari ist und welche Strahlkraft es hat", sagte der 27 Jahre alte Vierfach-Weltmeister bei der offiziellen Pressekonferenz zum Saisonfinale in Abu Dhabi. "Ich werde Teil einer Legende", sagte Vettel. Vettel bestreitet am Sonntag sein letztes Rennen für Red Bull. Er wird von nächster Saison an für drei Jahre für Ferrari fahren und dort den zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso ablösen.

