Jerusalem (AFP) Ein Palästinenser hat am Donnerstag eingeräumt, einen Unfall im Westjordanland mit drei verletzten israelischen Soldaten Anfang November absichtlich herbeigeführt zu haben. Der 23-jährige Hamam Masalmeh habe während einer Befragung durch den Inlandsgeheimdienst Schin Bet zugegeben, mit seinem Auto gezielt in eine Soldatengruppe vor dem Flüchtlingslager Al-Arub gerast zu sein, teilte die Polizei mit. Der Palästinenser sei ein Aktivist der radikalislamischen Hamas. In den kommenden Tagen soll demnach Anklage gegen den Mann erhoben werden, der sich den Behörden freiwillig gestellt hatte.

