Tallinn (AFP) Russische Militärflugzeuge sind nach Nato-Angaben seit Jahresbeginn rund 400 Mal in der direkten Umgebung von Bündnisstaaten abgefangen worden. Das seien 50 Prozent mehr derartige Vorfälle als noch 2013, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag auf einem Luftwaffenstützpunkt der Allianz in Estland. Die meisten dieser Flüge hätten zwar den internationalen Luftraum passiert, "aber sie geschehen nahe unseres Luftraums und stören den zivilen Luftverkehr".

