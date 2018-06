Den Haag (AFP) Eine 19-jährige Niederländerin ist nach ihrer angeblichen Flucht aus der Dschihadisten-Hochburg Raka im Norden Syriens in ihrem Heimatland festgenommen worden. Die zum Islam konvertierte Jugendliche wurde unmittelbar nach ihrer Ankunft am Mittwoch in Gewahrsam genommen, wie die Staatsanwaltschaft in Den Haag am Donnerstag mitteilte. Gegen die als Aicha bekannte Heimkehrerin werde wegen Terrorverdachts ermittelt. Ein erster Gerichtstermin wurde für Freitag angesetzt.

