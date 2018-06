Genf (AFP) In Westafrika sind nach neuen Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mittlerweile über 5400 Menschen an Ebola gestorben. Wie die WHO am Mittwoch in Genf bekannt gab, erlagen seit dem Ausbruch der Seuche Ende des vergangenen Jahres 5420 Menschen der Viruserkrankung. Demnach infizierten sich insgesamt 15.145 Menschen mit Ebola. Die Daten stützen sich auf Fälle bis einschließlich vergangenen Sonntag.

