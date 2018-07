Bangkok (AFP) Thailands Militärjunta fürchtet ein Überspringen der Revolte aus der Kinoreihe "Die Tribute von Panem" auf die eigene unterdrückte Bevölkerung. Nachdem am Mittwoch fünf Studenten vorübergehend festgenommen worden waren, weil sie Premier Prayut Chan-O-Cha mit dem rebellischen Drei-Finger-Zeichen aus dem Film begrüßt hatten, traf es am Donnerstag erneut eine Studentin. Sie habe in einem Kino in Bangkok drei Mal ein "Antiregierungszeichen" gemacht, als dort die dritte Folge der "Tribute" Premiere hatte, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

