Istanbul (AFP) Die türkische Regierung sieht Fortschritte in den Bemühungen, den Zustrom ausländischer Kämpfer zu extremistischen Gruppen im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien zu stoppen. Mehr als 1000 mutmaßliche Extremisten seien bisher beim Versuch festgenommen worden, über die Türkei nach Syrien zu gelangen, verlautete am Donnerstag aus türkischen Regierungskreisen. Zudem stehen demnach mittlerweile über 7000 Namen auf einer Liste mutmaßlicher Dschihadisten, denen die Einreise in die Türkei verweigert wird.

