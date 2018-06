New York (AFP) Ein Gemälde der US-Malerin Georgia O'Keeffe ist am Donnerstag in New York für den Rekordpreis von 44,4 Millionen Dollar (35,4 Millionen Euro) versteigert worden. Noch nie habe das Werk einer weiblichen Künstlerin bei einer Versteigerung einen derart hohen Erlös erzielt, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Der bisherige Höchstpreis von knapp zwölf Millionen Dollar wurde im Mai bei einer Auktion in New York für das Bild "Untitled" der US-Künstlerin Joan Mitchell gezahlt.

