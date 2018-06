Paris (AFP) US-Außenminister John Kerry wird noch am Donnerstagabend nach Wien zu den Atomverhandlungen mit dem Iran reisen. Kerry wolle sich ein Bild vom Stand der Verhandlungen machen, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums in Paris. Kerry war am Morgen zu politischen Gesprächen nach Paris gekommen. Er wollte dort unter anderem Frankreichs Außenminister Laurent Fabius treffen.

