New York (AFP) Die Menschen im Nordosten der USA müssen sich auf weitere heftige Schneefälle gefasst machen. Die Kältewelle soll noch bis zum Wochenende andauern, wie der Nationale Wetterdienst mitteilte. Rund um die Großen Seen müssen die Menschen demnach noch bis Freitagmorgen mit "beeindruckenden" Schneemassen rechnen. In einigen Orten könnte noch einmal bis zu ein Meter Neuschnee fallen.

