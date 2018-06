New York (dpa) - Für die Menschen im US-Bundesstaat New York ist noch kein Ende des Wintereinbruchs abzusehen. Die Stadt Buffalo und ihre Umgebung waren in der Nacht wieder in eine dichte weiße Wand gehüllt. Bis zum Abend wurden bis zu 80 Zentimeter Neuschnee erwartet. Damit könnten sich die Schneemassen stellenweise weit über zwei Meter auftürmen, warnten die Meterologen vom Weather Channel. Nach Angaben des Nachrichtensenders NBC steckten heute noch Hunderte Fahrzeuge auf den Straßen fest in Schnee und Eis. Rettungsmannschaften versuchten, die gestrandeten Fahrer mit Proviant und Decken zu versorgen.

