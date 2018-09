Dallas (SID) - NBA-Superstar Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks hat die Verpflichtung von Chris Fleming als Basketball-Bundestrainer begrüßt. "Mit Chris Fleming hat der DBB eine sehr gute Wahl getroffen. Er ist ein wirklich guter Coach, das hat er in Bamberg bewiesen. Und er kennt die deutschen Spieler, was ein großes Plus ist", sagte der 36-Jährige der Bild.

Fleming darf neben vielen Talenten bei der EM im kommenden Jahr (5. bis 20. September) auch auf die Unterstützung der NBA-Spieler Nowitzki und Chris Kaman hoffen. "Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn sich beide dafür entscheiden, teilzunehmen. Wir haben bereits gute Signale bekommen", sagte Fleming, der in Kürze das Gespräch mit Nowitzki suchen will.