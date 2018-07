Frankfurt/Main (dpa) - Die anhaltende Rekordjagd der Wall Street zieht deutsche Aktien weiter nach oben. Der Dax knüpft in den ersten Minuten mit einem Plus von 0,34 Prozent auf 9517 Punkte an seine jüngste Aufwärtsbewegung mit vier Gewinntagen in Folge an. Der deutsche Leitindex steht damit so hoch wie seit Ende September nicht mehr.

