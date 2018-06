Frankfurt/Main (AFP) Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sind die für Freitag geplanten Verhandlungen kurzfristig auf Mitte Dezember vertagt worden. Die Bahn habe am Donnerstagabend ein neues Angebot unterbreitet, sagte die EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba in Frankfurt am Main. Es handle sich um ein tausendseitiges Dokument. Das Angebot sei "zu kurzfristig" gekommen, die EVG will es nun erst einmal prüfen.

