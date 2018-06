München (AFP) Die Fastfoodkette Burger King will ihren gekündigten Franchisenehmer Yi-Ko gerichtlich zur Schließung seiner Filialen zwingen. Burger King habe einen entsprechenden Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht München eingereicht, sagte Yi-Ko-Geschäftsführer Dieter Stummel am Freitag "Focus Online". Er rechne noch am Freitag mit einer Entscheidung des Gerichts. Yi-Ko will seine 89 Filialen geöffnet lassen.

