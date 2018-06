Hamburg (AFP) Schwerer Unfall auf einem Tanker in der Nordsee: Beim Absturz eines Beiboots auf der "MTM Westport" sind am Freitag vor der Elbe-Mündung ein Seemann getötet und zwei weitere schwer verletzt worden. Das teilten die Wasserschutzpolizei in Hamburg und die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen mit. Das Rettungs- und Arbeitsboot des 147 Meter langen Schiffs stürzte demnach aus elf Metern Höhe mit drei Besatzungsmitgliedern ins Meer.

