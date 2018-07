Hamburg (AFP) Die Grünen wollen das Image einer Verbotspartei endgültig loswerden: Die Delegierten des Hamburger Parteitages beschlossen am Freitagabend ein Grundsatzpapier, in dem sich die Partei klar von der Idee eines wöchentlichen "Veggie Day" lossagt. In dem Antrag bekennen sich die Grünen zu einer freiheitlichen Gesellschaft, in der der soziale Ausgleich gesucht werden muss.

