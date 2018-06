Hamburg (AFP) Nach einem Jahr an der Spitze der Grünen hat Parteichefin Simone Peter Fehler bei der Kommunikation eingeräumt. "Die Abstimmung auf Führungsebene war sicher nicht immer optimal", sagte sie am Donnerstag dem Portal "Spiegel Online. In Zukunft werde sie "lieber einmal mehr zum Telefonhörer greifen", fügte Peter hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.