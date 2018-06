Brandenburg an der Havel (AFP) Ein Mann hat am Freitagmorgen in einem ICE der Deutschen Bahn (DB) zwischen Hamburg und Berlin einen Schaffner mit einer Schreckschuss-Pistole bedroht und mehrere Schüsse abgegeben. Der nach vorläufigen Erkenntnissen 23-Jährige sei von Fahrgästen überwältigt und am Bahnhof Nauen von Polizisten festgenommen worden, teilte die Polizei in Brandenburg mit. In Nauen stoppte der Zug für einen außerplanmäßigen Zwischenhalt.

