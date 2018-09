Bonn (AFP) Das Technische Hilfswerk (THW) hat im Kampf gegen die Ebola-Seuche in Westafrika 400 Motorräder beschafft, um Proben möglichst schnell zu den Laboren transportieren zu können. Die Motorräder würden derzeit an die Ebola-Mission der UNO für Westafrika (Unmeer) übergeben, sagte eine THW-Sprecherin am Freitag in Bonn. Die Maschinen sind demnach mit Kühlboxen für den Transport der Proben ausgestattet. Zuvor hatte bereits die UNO in Genf auf den Beitrag des THW hingewiesen.

