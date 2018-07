Brüssel (AFP) Das Roggenvollkornbrot Westfälischer Pumpernickel muss auch aus Westfalen kommen. Die EU-Kommission nahm die Brotsorte in ihr Verzeichnis geschützter Ursprungsangaben auf, wie sie am Freitag mitteilte. Das Brot wird in der Region Westfalen-Lippe gebacken - und zwar 16 Stunden oder länger. Es ist sehr dunkel, lange haltbar und schmeckt herb-süß.

