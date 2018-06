Quito (AFP) Ecuador verbannt aus Umweltschutzgründen Tüten und Becher aus Plastik von seinen Galápagos-Inseln. Die Inseln seien die erste ecuadorianische Provinz, in der die Nutzung dieser Artikel künftig verboten sei, erklärten die Behörden der Inselgruppe am Donnerstag (Ortszeit) im Internetdienst Twitter. Damit sind künftig der Import und der Verkauf der Tüten, wie es sie vor allem in Supermärkten gibt, sowie der Becher untersagt. Die Inseln mit ihrer reichen Flora und Fauna gehören zum Weltnaturerbe der Unesco.

