Bochum (SID) - Der VfL Bochum hat mit dem ersten Heimsieg der Saison den Zweitliga-Krisengipfel gegen den VfR Aalen deutlich für sich entschieden. Die Westfalen gewannen nach zuvor sieben Ligaspielen ohne Sieg 4:0 (1:0) gegen das Schlusslicht aus Schwaben, das die vierte Niederlage in Folge kassierte. Aalens Verteidiger André Hainault per Eigentor (2.), Torjäger Simon Terodde (57.), Marco Terrazzino (66.) und Mikael Forssell (89.) trafen. Bochum sprang durch den vierten Dreier der Saison vorerst auf Rang neun.

Aalen startete vor 11.709 Zuschauern denkbar schlecht in die Partie. Nach nicht einmal zwei Minuten lenkten Abwehrspieler Hainault und Keeper Daniel Bernhardt eine Hereingabe von Timo Perthel über die Linie. In der Folge kamen beide Teams zu guten Chancen, für die Gäste traf Andreas Ludwig mit einem Fernschuss nur die Latte (18.), Collin Quaner scheiterte an VfL-Keeper Andreas Luthe (31.). Auf der Gegenseite verpassten Yusuke Tasaka und Terodde bei einer Doppelchance das 2:0 (27.).

Auch in die zweite Hälfte erwischten die Gastgeber den besseren Start. Michael Gregoritsch per Fernschuss (47.) und Anthony Losilla mit einem Pfostentreffer (52.) vergaben große Möglichkeiten, ehe Terodde im Nachschuss seinen zehnten Saisontreffer erzielte. Terrazzino entschied das Spiel dann bei einem Konter.

Beste Spieler beim VfL waren Torwart Luthe, Torschütze Terodde und Losilla, bei Aalen überzeugten allenfalls Keeper Bernhardt und Leandro Grech.