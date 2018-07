New York (dpa) - Georgia O'Keeffe ist seit Donnerstag die teuerste Malerin der Kunstgeschichte. Ihr Bild "Jimson Weed/White Flower No. 1" wurde bei Sotheby's in New York für 44,4 Millionen Dollar (35,5 Millionen Euro) versteigert - mehr als das Dreifache des erwarteten Preises.

Damit hat das Bild von 1932 gleich zwei Rekorde weit hinter sich gelassen. Zum einen den für Bilder von O'Keeffe selbst. Bisher lag er bei gerade einmal 6,2 Millionen Dollar, aufgestellt schon vor 13 Jahren bei Christie's in New York.

Auch der Rekord für das teuerste Werk einer Künstlerin wurde gleich mehrfach überboten. Bisher war Joan Mitchells "Untitled" ganz vorn, versteigert erst im Mai für 11,9 Millilen Dollar. Das O’Keeffe-Bild hat den Rekord nun fast vervierfacht.

Das Bild, 1,22 Meter hoch und einen guten Meter breit, zeigt eine weiße Blüte - mehr nicht. O’Keeffe malte es 1932 in Öl.

Georgia O'Keeffe, 1986 mit 98 Jahren in ihrer Wahlheimat New Mexico gestorben, gehört zu den bedeutendsten Künstlerinnen der USA im 20. Jahrhundert.