Jerusalem (AFP) Nach der explosiven Spannung der vergangenen Wochen haben am Freitag zehntausende Muslime friedlich an der Al-Aksa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg gebetet. Weder während des Freitagsgebets, noch danach habe es Ausschreitungen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Wenige hundert Meter entfernt griffen Stunden später jedoch Palästinenser eine Gruppe von jüdischen Gläubigen an und verletzten zwei von ihnen. Auch im Westjordanland gab es Ausschreitungen.

