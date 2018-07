Köln (SID) - In der Frage nach dem deutschen Bewerber um die Olympischen Sommerspiele 2024 liegt Berlin nur noch knapp vor dem Rivalen Hamburg. Dies ergab eine repräsentative SID-Umfrage durch das Nürnberger Meinungsforschungsinstitut puls. Demnach bevorzugten 42 Prozent der Befragten die Hauptstadt als Olympia-Gastgeber, Hamburg kam auf 31 Prozent.

In der Oktober-Umfrage hatte das Verhältnis noch bei 60:34 Prozent für Berlin gelegen, 17 Prozent sind gegen Olympia in Deutschland. Zehn Prozent wünschen sich eine andere deutsche Stadt.

Das DOSB-Präsidium wird seinen Beschlussvorschlag für die generelle Bewerbung für 2024 und gegebenenfalls 2028 in die DOSB-Mitgliederversammlung am 6. Dezember in Dresden einbringen. Am 21. März soll bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung dann die endgültige Entscheidung für eine Stadt fallen. Die Spiele 2024 werden am 15. September 2017 durch das IOC vergeben.