Hamburg (dpa) - Die Grünen wollen sich als "linksliberale Partei der Freiheit" profilieren und 2017 wieder Regierungsverantwortung im Bund übernehmen. "Wir Grünen dürfen den Freiheitsbegriff nicht den anderen überlassen, nur weil die ihn marktliberal pervertiert haben", sagte Parteichef Cem Özdemir bei der Eröffnung des Grünen-Bundesparteitags in Hamburg. Er forderte auch eine "wertegeleitete Außenpolitik". Humanitäre Hilfe allein reiche in internationalen Krisen nicht aus. "Wir müssen ISIS stoppen und zurückdrängen", sagte Özdemir zum Konflikt mit Islamisten im Irak und in Syrien.

