Colombo (AFP) Bei der Präsidentenwahl in Sri Lanka Anfang Januar will der bisherige Gesundheitsminister Maithripala Sirisena den langjährigen Amtsinhaber Mahinda Rajapakse herausfordern. Sirisena erklärte am Freitag in der Hauptstadt Colombo seinen Austritt aus der regierenden Freiheitspartei von Rajapakse und kündigte an, er werde für die Vereinte Nationalpartei (UNP) ins Rennen gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.