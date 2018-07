Lomé (AFP) Aus Protest gegen Staatschef Faure Gnassingbé sind am Freitag im westafrikanischen Togo tausende Anhänger der Opposition auf die Straße gegangen. Als sich die Menge dem Parlament näherte, setzt die Polizei Tränengas ein, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Regierung hatte Kundgebungen rund um das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Lomé verboten. Die Opposition in Togo verlangt politische Reformen, um zu verhindern, dass Gnassingbé bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr erneut kandidiert. "Zwei Amtszeiten reichen", hieß es auf Plakaten der Demonstranten.

