Kiew (AFP) Die neue Regierungskoalition in der Ukraine hat das Streben nach einem Beitritt zur Nato zur vordringlichen Aufgabe erklärt. Der am Freitag veröffentlichte Koalitionsvertrag sieht vor, dass noch vor dem Jahresende ein Gesetz verabschiedet werden soll, in dem der Beitritt zum Nordatlantischen Bündnis zur Priorität erklärt wird.

