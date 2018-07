Kiew (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will Ministerpräsident Arseni Jazenjuk im Amt belassen und erwartet von ihm eine "vollständige" Umbildung des Kabinetts. Er werde dem neu gewählten Parlament bei dessen konstituierender Sitzung am kommenden Donnerstag den Vorschlag unterbreiten, Jazenjuk als Ministerpräsident zu bestätigen, kündigte Poroschenko am Freitag bei einer Fernsehansprache an. Er gehe davon aus, dass die im Laufe des Tages gebildete Fünf-Parteien-Koalition diesen Vorschlag unterstütze.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.