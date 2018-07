Kansas City (dpa) - Eine Autodiebin in den USA ist auf der Flucht mit einem gestohlenen Geländewagen in ein Haus gekracht und hat die Fassade zum Einsturz gebracht. Das vom Fernsehsender Fox News veröffentlichte Video einer Überwachungskamera zeigt, wie der weiße Wagen in das Haus in Kansas City fährt und daraufhin die Wand einstürzt. Laut Polizeiangaben sei die Frau auf der Flucht vor den Beamten gewesen, bis sie in das Schaufenster eines Autohändlers krachte. Sie sei nur leicht verletzt worden, hieß es weiter.

