New York (AFP) Der Chef des traditionsreichen Auktionshauses Sotheby's, William Ruprecht, tritt zurück. Er habe seine Entscheidung "im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat getroffen", teilte Sotheby's am Donnerstag mit. Ruprecht ist seit 2000 Chef des Hauses, sah sich aber seit vergangenem Herbst heftiger Kritik ausgesetzt. Der US-Investor Daniel Loeb mit seiner Firma Third Point, mittlerweile größter Anteilseigner von Sotheby's, verlangte Ruprechts Ablösung; das Auktionshaus sei wie "ein Gemälde eines Alten Meisters, das dringend der Restaurierung bedarf". Loeb verwies auf den sehr viel erfolgreicheren Konkurrenten Christie's.

