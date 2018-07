Nairobi (AFP) Weil er von seinem Land keine finanzielle Hilfe erwarten kann, will der südsudanesische Athlet Guor Mading Maker nun mit Hilfe von Internet-Spenden an den Olympischen Spielen 2016 in Brasilien teilnehmen. "Um mein Ziel zu erreichen, benötige ich vor allem für die nächsten zwei Jahre finanzielle Unterstützung", erklärte der 30-jährige Marathonläufer auf der Crowdfunding-Website gofundme.com. "Ich bin davon überzeugt, dass ich mit Eurer Hilfe durch Sport zur Einheit der Menschen im Südsudan beitragen kann".

