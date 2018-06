New York (AFP) Die heftigen Schneefälle im US-Bundesstaat New York sind abgeklungen, nun müssen die Einwohner sich Sorgen um Überflutungen machen: Meteorologen sagten für das Wochenende Regenfälle und steigende Temperaturen voraus, die die Schneemassen zum Schmelzen bringen könnten. Die Zahl der Todesopfer durch den Wintereinbruch um die Stadt Buffalo stieg am Freitag auf 13, wie die Behörden mitteilten. Zwei Senioren seien bei der Evakuierung eines Pflegeheims gestorben, ein 50-jähriger Mann tot in seinem eingeschneiten Auto gefunden worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.