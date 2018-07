Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama reist Anfang 2015 nach Indien. Auf Einladung des indischen Premierministers Narendra Modi werde Obama den Feiern zum indischen Nationalfeiertag am 26. Januar in Neu-Delhi beiwohnen, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Obama nimmt als erster US-Präsident am Tag der Republik teil, mit dem Indien die Annahme seiner Verfassung feiert. Bei politischen Gesprächen werden Obama und Modi den Angaben zufolge darüber beraten, die "strategische Partnerschaft" beider Länder zu stärken und auszubauen.

