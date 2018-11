Klingenthal (SID) - Alle sieben deutschen Skispringer sind am Sonntag beim Start in den WM-Winter dabei. Bester DSV-Adler in der Qualifikation für den Heim-Weltcup in Klingenthal war nach einem Flug auf 134,5 Meter überraschend Markus Eisenbichler (Siegsdorf) als Sechster. Noch weiter flogen die automatisch für den Wettkampf qualifizierten Severin Freund (Rastbüchl/138,5 m) und Andreas Wellinger (Ruhpolding/137,5 m).

Sieger der Qualifikation wurde der Tscheche Roman Koudelka mit starken 142 m. Beim Einzelspringen am Sonntag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) dabei sind zudem Michael Neumayer (Oberstdorf/13.), Richard Freitag (Aue/16.), Andreas Wank (Hinterzarten/24.) und Marinus Kraus (Oberaudorf/26.).

Der ebenfalls vorqualifizierte Topfavorit Gregor Schlierenzauer (Österreich) landete nur bei 124,5 m, Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen verzichtete auf einen Start. Überraschend ausgeschieden sind der ehemalige Vierschanzentournee-Gewinner Wolfgang Loitzl (Österreich) und der ehemalige Skiflug-Weltmeister Robert Kranjec (Slowenien).

Eine Schrecksekunde erlebten die Zuschauer bei einem Sturz des norwegischen Newcomers Phillip Sjöen. Der 18-Jährige, der im Sommer mit zwei Siegen für Aufsehen gesorgt hatte, kam im Training nach einem Traumflug auf 148 Meter zu Fall und musste ins Krankenhaus gebracht werden. "Die Untersuchung hat keine Brüche ergeben. Aber er wird hier am Wochenende nicht mehr dabei sein", sagte Norwegens Teamchef Clas-Brede Braathen.

Am Samstag um 16.00 Uhr (ZDF und Eurosport) steht in der Vogtland-Arena, in der zum zweiten Mal in Folge eine Saison-Eröffnung außerhalb von Nordeuropa stattfindet, zunächst ein Teamspringen auf dem Programm.