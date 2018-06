Seoul (SID) - Eisschnellläuferin Judith Hesse hat beim Weltcup in Seoul den Sprung auf das Podium geschafft. Die Erfurter Sprinterin landete am Freitag über 500 m in 38,95 Sekunden auf dem dritten Rang. Der Sieg ging an Nao Kodaira aus Japan (38,05), die die südkoreanische Olympiasiegerin Lee Sang-Hwa (38,18) ausgerechnet in deren Heimat bezwang und auf den zweiten Platz verwies.

Hesse hatte bereits beim Weltcup-Auftakt in Obihiro/Japan am vergangenen Wochenende überzeugt, als sie über die kurze Sprintdistanz Vierte geworden war. "Die Reise nach Südkorea hat sich gelohnt. Ich bin zufrieden, das war ein guter Arbeitstag", sagte Hesse.

Über 500 m der Männer verpasste Nico Ihle eine Medaille erneut knapp. Der Chemnitzer, in Obihiro Fünfter, musste sich in 35,42 Sekunden mit dem vierten Platz begnügen. Tagesschnellster war der Russe Pawel Kulischnikow, der 34,94 Sekunden Lokalmatador Mo Tae-Bum (35,36) und seinen Landsmann Ruslan Muraschow (35,36) knapp auf die Plätze verwies. Mo und Muraschow trennten nur eine Tausendstelsekunde.