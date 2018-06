Hamburg (AFP) Die Grünen drängen auf mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre verzeichne derzeit den stärksten Anstieg seit 30 Jahren, heißt es in einem am Samstagabend gefassten Beschluss des Hamburger Bundesparteitages. "Damit wird der Klimagipfel in Paris 2015 zum Ernstfall für den Klimaschutz."

