Hamburg (AFP) Die Grünen haben sich erneut für die Unterstützung von Pädophilen-Gruppen durch Teile der Partei in den 80er Jahren entschuldigt. Die damalige Beschlüsse "waren zu keinem Zeitpunkt akzeptabel", heißt es in einem am Samstag auf dem Hamburger Parteitag der Grünen gefassten Beschluss. "Wir distanzieren uns in aller Entschiedenheit von den damaligen Forderungen und bedauern zutiefst, dass es in der frühen Parteigeschichte zu solchen Entscheidungen kommen konnte."

