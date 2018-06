Hamburg (AFP) Nach dem Streit um die Linie des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in der Asylpolitik suchen die Grünen nach neuen Gemeinsamkeiten: Die Delegierten des Hamburger Parteitages verabschiedeten am Samstag einen Antrag, in dem sich die Partei gegen weitere Einschränkungen des Asylrechts wendet. Kretschmann verteidigte vor den Delegierten seinen Kurs und erntete Lob ebenso wie Kritik.

