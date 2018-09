Berlin (AFP) Für eine offenere und vielfältigere Gesellschaft in Deutschland hat sich die Leiterin des Diskussionsforums Junge Islam Konferenz (JIK), Esra Kücük, ausgesprochen. Das Ziel müsse sein, "Normalität als vielfältig zu begreifen", sagte Kücük am Samstag dem Deutschlandradio Kultur anlässlich eines Treffens der JIK in Berlin. Damit stelle sich dann auch nicht mehr die Frage ausschließender Aspekte einer "deutschen Identität".

