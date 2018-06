Wien (AFP) Bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm in Wien gibt es laut europäischen Delegierten weiter "keine bedeutenden Fortschritte". Es sei sogar möglich, dass bis zur gesetzten Frist am Montag keine Einigung erzielt werde, verlautete am Samstagnachmittag aus dem Umfeld der europäischen Delegation. Der Iran und die Gruppe der fünf UN-Vetomächte und Deutschland verhandeln in Wien über ein dauerhaftes Abkommen zur Beilegung des jahrelangen Streits über das iranische Atomprogramm.

