München (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Steuervermeidungsmodelle in der EU scharf angegriffen. "Die Liste derer, die in Luxemburg entsprechende Institutionen zum Steuersparen haben, ist ein 'Who's who' der europäischen Wirtschaft", sagte Schäuble in einem Interview für die neue Ausgabe des Magazins "Focus". Den dadurch entstehenden moralischen Schaden bezeichnete der Minister als enorm: "Wenn sich bestimmte Gruppen nicht angemessen an der Finanzierung der öffentlichen Haushalte beteiligen, stimmt etwas nicht."

