Abu Dhabi (SID) - Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg (27/Emmerich) fährt bei Force India auch in der kommenden Saison an der Seite des Mexikaners Sergio Pérez (24). Das Team des indischen Multimillionärs Vijay Mallya gab beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi bekannt, den Vertrag mit Pérez um mehrere Jahre verlängert zu haben. Hülkenbergs Platz für die kommende Saison war bereits Mitte Oktober bestätigt worden.